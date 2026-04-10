小学校向けのサッカー教室「KAMAMOTO Football Festival」が2月23日、日本工学院八王子専門学校の総合グランドで開催された。元日本代表の坪井慶介氏と長谷川アーリアジャスール氏が特別講師として子どもたちにサッカーの楽しさを伝えたイベントをレポートする。取材：文●石田達也写真●滝川敏之協力●日本工学院八王子専門学校サッカー部株式会社スリーボンドは、社会・地域貢献活動の一環としてサッカー教室の「KAMAMOTO Fo