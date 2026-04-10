9日の衆議院本会議で、国民民主党の日野紗里亜議員が、少子化対策や子育て支援について質問した。【映像】議場に呼びかけ→大拍手の瞬間（実際の様子）日野議員は冒頭、「私は三つ子を含む4児の母です。お産も、帝王切開も、妊婦健診も、お薬もとてもお世話になりました。今、私や子どもたちが元気に過ごせているのは日本の医療と健康保険のおかげです。このすばらしい医療と健康保険を大切な子どもたちに残したい」と述べて質