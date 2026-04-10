閣議後に記者会見する片山財務相＝10日午前、国会片山さつき財務相は10日の閣議後記者会見で、「プライベートクレジットファンド」と呼ばれる高利回りの金融商品を巡り、来週米国で開かれる先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議などを念頭にリスクを議論するとの見通しを示した。片山氏は「金融庁からのヒアリングを常にアップデートしている」と述べた。この金融商品は、信用力が低いとして銀行からローンを借りづらい企