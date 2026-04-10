女優の多部未華子（37）が10日、NHK「あさイチ」（月から金曜前8・15）にゲスト出演。自身のせっかちエピソードを披露した。「プレミアムトーク」に登場した多部は、自身について「とてもせっかち」と告白。ウオーキングマシンで歩きながら読書していることを明かし「歩いているだけじゃもったいないし、本を読んでいるだけじゃもったいない。だから同時に。そうしたらタスクが2つこなせる」と説明。また、「子供のもこもこ