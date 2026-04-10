「ロイヤルズ−ホワイトソックス」（９日、カンザスシティー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」で出場。六回無死一塁での第３打席は遊ゴロ併殺打に倒れた。村上が中堅方向はじき返した痛烈な打球は、投手がグラブを出して反応するほど。センターに抜けるかと思われたが、二塁後方左に位置していた遊撃のウィットが巧みなグラブさばきでハーフバウンドで処理し、全力で走って二塁を踏み一塁へランニングスロ