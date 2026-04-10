鳥取県米子市の公園のサルの頭数削減をめぐって市議会議員が受託収賄の疑いで逮捕された事件で、警察が市議会の事務局に家宅捜索に入りました。【映像】鳥取・湊山公園のサルたちの様子政岡孝典実況「鳥取県警の捜査員が市役所に入っていきました」9日午後5時半ごろ、段ボールを持った捜査員11人が米子市議会の事務局に家宅捜索に入りました。この事件では、米子市議の稲田清容疑者（56）が米子市の湊山公園の指定管理団体の