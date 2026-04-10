【リズム天国 ミラクルスターズ】 7月2日 発売予定 価格：6,500円 任天堂は、Nintendo Switch用リズムゲーム「リズム天国 ミラクルスターズ」について、ニンテンドーカタログチケットの引き換え対象ソフトであることを発表した。 本作は、シンプル操作のリズムゲームを多数収録した「リズム天国」シリーズの最新作。7月2日に発売予定であ