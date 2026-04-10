◆第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）ＮＨＫマイルＣの前哨戦となるニュージーランドＴに出走する１５頭の枠順が４月１０日、確定した。今回と同じ舞台で行われた前走を好時計（１分３２秒１）で快勝して、無傷の２連勝で重賞初制覇を狙うロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は、４枠７番に決定した。