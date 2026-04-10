元ＡＫＢ４８で女優の野呂佳代が１０日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に出演し、デビュー当時の衝撃の事実を回顧した。この日は「合格率９％超難関の宝塚受験人生をかける女子高生に密着」を特集した。番組では１人の女子高生の１次試験の合格発表まで密着。残念ながら不合格となり、結果を見た後、両親に「ありがとうございました」と頭を下げる女子高生、そしてそれに