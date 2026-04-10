丈夫な体づくりに欠かせないカルシウム。1日の摂取量（18歳以上）は、男性750mg、女性650mgが推奨されており、日々の食事でこつこつと取り入れたい栄養素です。 今回ご紹介するのは、カルシウム308mg、たんぱく質23.7gがとれる献立。高野豆腐を主役に、満足感もばっちり。栄養バランスをおいしく整えられます。骨粗鬆症ケアのポイント● 主菜の高野豆腐は栄養豊富なのでぜひ常備を。粉チーズ入りの卵液をからめて焼き、栄養価アッ