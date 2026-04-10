なぜ人は「不安」を感じるの？ 「不安」は常に私たちとともにあり、切り離せない存在です。その中でも「病的な不安」だといえるのは、どのような状態なのでしょうか。 「不安」は「痛み」と似たようなもの 日々の生活において「不安」をまったく感じない人はいません。不安を感じずに生きていくことは相当に困難です。そのような観点から、多くの専門家が、不安を「痛み」に例えて説明することがあります。 手や足を何かに