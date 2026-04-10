愚痴を言う人は会話がしたいわけではない。愚痴を聞いてあげながらも備えておく対策 愚痴を言う人は会話がしたいわけではない【ズルい言い換え事典】 愚痴ばかり言う人は、自分に対するコンプレックスがとても強い人 そもそも愚痴ばかり言う人というのは、自分に対するコンプレックスがとても強い人だ。彼ら彼女らは心の中に強い不安を抱えているのが特徴で、自分の中に溜め込んでいるものをどんどん吐き出さずにはいられな