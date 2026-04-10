3食きちんと食べていても低栄養になっているかもしれないNGサインとは 「戦前のこと？」「外国の話？」３食きちんと食べていても低栄養になるってホント？ 食べているつもりでも低栄養状態の可能性があります 「低栄養」という言葉を聞いたことがありますか?飽食の現代では「戦前のこと?」「外国の話?」と思いがちですが、これは現代の日本の高齢者に多くみられるものです。文字通り、加齢によって食欲が低下し、かむ、飲