ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「2026年4月10日（金）は『寅の日』！ お財布の新調・宝くじ購入が吉!? やるべきこと・避けるべきことは？」について解説します。2026年4月10日は、暦の上で吉日とされる「寅の日（とらのひ）」にあたります。「虎は千里往って千里還る（とらはせんりいってせんりかえる）」という言葉があるように、非常に勢い