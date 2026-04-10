東京時間09:59現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝99.03（+1.16+1.19%） イスラエルとレバノンの対立を受けてイランがホルムズ海峡の閉鎖を続けている状況を受けて、NY原油はしっかり