東京時間09:59現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝25068.00（+255.00+1.03%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4778.70（-39.30-0.82%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル高を受けてNY金時間外は軟調、東京金はNY市場での金先の上昇と円安を支えにしっかり