日本時間１０時３０分に中国生産者物価指数（PPI）（3月）、消費者物価指数（CPI）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（3月）10:30 予想0.5%前回-0.9%（前年比) 消費者物価指数（CPI）（3月）10:30 予想1.2%前回1.3%（前年比)