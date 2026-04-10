米ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）によると、１１日の停戦協議を控えてガリバフ国会議長やアラグチ外相などイランの交渉団が到着したが、この報道をイランのファルス通信やタスニム通信が否定している。レバノンを含む一時停戦が成し遂げられない限り、イランは協議に参加しないという。米国とイランの一時停戦が発表された後も、イスラエルはレバノンに空爆を繰り返している。直近ではレバノン南