2026年3月末でJAXA（宇宙航空研究開発機構）を退職した古川聡さんが、4月1日付で杏林大学（東京都三鷹市）医学部の特任教授に就任しました。医師としてのバックグラウンドを持つ古川さんが、宇宙飛行士として培った知見を次世代へと繋ぐ新たなステージへと踏み出しました。【▲ 杏林大学医学部特任教授に就任した古川聡さん（Credit: 杏林大学）】JAXAを「卒業」し、教壇へ古川さんは1999年にNASDA（現JAXA）の宇宙飛行士候補者に