Space BD株式会社は2026年4月8日、JAXA（宇宙航空研究開発機構）が実施する宇宙戦略基金事業の技術開発テーマ「SX中核領域発展研究『SX-ARK（エスエックス・アーク）』（熱とデバイス）領域」に、協力機関として参画すると発表しました。ダイヤモンド半導体で小型SAR衛星の「熱の壁」に挑む本プロジェクトの代表機関は、北海道大学および産業技術総合研究所発のスタートアップ企業である大熊ダイヤモンドデバイス株式会社です。課