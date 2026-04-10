米ホワイトハウス＝9日、ワシントン（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは9日、トランプ大統領が3月にイランの発電所攻撃の延期を発表する直前、先物市場で取引が不自然に急増し、ホワイトハウスが翌日、立場を不正に利用した取引をしないよう職員に警告したと報じた。同紙によると3月23日、トランプ氏が延期について交流サイト（SNS）で投稿する約15分前から先物取引が急増し、2分足らずで7