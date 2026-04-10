8、9日に東京都文京区のホテル椿山荘東京で開催された将棋の第84期名人戦7番勝負（毎日新聞社、朝日新聞社主催）第1局で挑戦者・糸谷哲郎八段（37）に先勝した藤井聡太名人（23）＝王将含む6冠＝が勝利から一夜明けた10日午前、主催社の取材に応じた。主な一問一答は以下のとおり。――きのうは感想戦を終えて部屋に戻られたのが夜10時ぐらい。その後はどのように過ごした？「きのうはそれほど対局の振り返りなどは本格的