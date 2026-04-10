パスポートの申請手数料を引き下げる法案が、衆議院の外務委員会でまもなく可決する見通しです。旅券法改正案の委員会での質疑はまもなく終わる予定で、その後採決が行われ、可決する見通しです。18歳以上のパスポートは、現在10年間有効のもので発行手数料が1万6000円前後かかりますが、政府は約9000円にする方針です。有効期間は10年に統一され、今は選べる5年有効のものは廃止するとしています。一方、18歳未満のパスポートは、