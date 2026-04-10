東京電力ホールディングスが大幅に３日続伸している。日本経済新聞電子版が９日、「東京電力ホールディングスが募る資本提携について、米ファンドのブラックストーンやアポロ・グローバル・マネジメント、ソフトバンクなどが関心を示したことが９日分かった」と報じた。報道内容を材料視した買いが集まったようだ。記事では、外部からの出資規模は１兆円を超える可能性があり、資金力のある投資ファンド