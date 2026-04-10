ディジタルメディアプロフェッショナルは反発している。きょう午前９時ごろ、同社のエッジＡＩＳｏＣ「Ｄｉ１」を活用したＣＣＴＶカメラの開発に関する協業について、インドのＳｐａｒｓｈＣＣＴＶと基本合意書を締結したと発表しており、好感した買いが集まっている。ＡＩ処理機能をカメラ内部で実行できる次世代ＣＣＴＶカメラの開発の検討及び初期開発活動に取り組む。 Ｄｉ１はエッジデバイスでＡＩ画像認識処理を効