スギホールディングスは３日続落している。同社は９日の取引終了後、２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比８．１％増の１兆９２０億円、経常利益予想は同９．９％増の５５０億円、最終利益予想は同２７．１％減の３２８億円とした。同時に１対２の株式分割などを発表したものの、利益予想の水準に対して物足りなさを意識した売りがかさみ、株価を押し下げたよ