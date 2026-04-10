オーナンバが一時１１％超の急騰を演じ連日の上場来高値更新、未踏の２０００円大台乗せを果たした。民生用ワイヤーハーネスを主力とし、業績は２５年１２月期に営業１９％増益で過去最高を更新したのに続き、２６年１２月期も４％増益の２７億円とピーク利益更新が続く見通しにある。 世界的なＡＩデータセンター建設ラッシュが続くなか、データセンター向け電源供給用ケ