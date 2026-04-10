１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円１９銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安で推移している。 ９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９６銭前後と前日に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢の先行き不透明感から一時１５９円３０銭まで上伸したものの、イスラエルのネタニヤフ首相がレバノンとの和平