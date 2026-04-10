バリオセキュアが続伸している。９日の取引終了後、同社の中堅・中小企業向け「ランサムウェア対策パッケージ」について、ソフトバンクが販売を開始したと発表しており、好材料視されている。 「ランサムウェア対策パッケージ」では、パソコンのセキュリティーを向上させるＥＰＰ（エンドポイント保護プラットフォーム）／ＥＤＲ（エンドポイントでの検出と対応）や、万が一ランサムウェアに感染し