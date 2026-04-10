オプロは６日ぶり反落。９日取引終了後、第１四半期（２５年１２月～２６年２月）単独決算を発表。売上高は６億６１００万円（前年同期比１４．１％増）、営業利益は８７００万円（同２４．３％増）だった。企業のデジタル化推進に向けたクラウドサービスへの活発な投資が引き続き追い風となった。売上高、営業利益とも過去最高を見込む通期計画に対して順調な滑り出しとなったものの、特段のサプライズ感はなく、目