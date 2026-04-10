京都サンガF.C.は10日、流通経済大GKデューフエマニエル凛太朗(4年)の2027年1月加入内定を発表した。デューフは流通経済大柏高出身で日本高校選抜として臨んだデュッセルドルフ国際ユース大会ではベストGK賞に輝いた。22年と23年は世代別の日本代表も経験。24年から3年連続で全日本大学選抜にも入っている。所属する流通経済大は違法薬物問題で2月27日から今月8日まで部としての活動停止が続いていたものの、問題に関与して