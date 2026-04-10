ツエーゲン金沢は10日、GK山ノ井拓己(27)がレノファ山口FCへ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年6月30日までで、金沢と対戦する公式戦には出場できない。山ノ井は昨季のリーグ戦32試合に出場したが、今季の出場がないなかで3月下旬に移籍を前提とした準備のため金沢を離脱したことが発表されていた。山口を通じて「難しい時期にも関わらず移籍を受け入れてくださったレノファ山口FCの関係者の皆様には本当に感謝して