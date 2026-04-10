「タツキ先生は甘すぎる！」の番組オリジナルグッズの発売が決定しました。アクリルスタンドセット（タツキ・しずく）1,980円（税込）浮田タツキと青峰しずくの公式アクリルスタンドが登場！■サイズ（約）：浮田タツキ肖像：W44×H120(mm)/ 台座：W60×H40(mm)青峰しずく肖像：W32×H112(mm)/ 台座：W60×H40(mm)■素材：アクリル樹脂■原産国：日本【店舗】5月上旬発売予定・日テレ屋（汐留店・東京駅店）・テレビ局公式ショップ