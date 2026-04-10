【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『SWEET LOVE SHOWER 2026』の第1弾出演アーティスト＆日割りが発表された。 ■2026年は8月28日～8月30日の3日間開催 夏の終わりの風物詩となっている、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER』。 2026年は、8月28日～8月30日の3日間、世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな山梨県・山中湖交流