アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、元鉄工所勤務という異色の経歴でも知られるちとせよしのが、きょう10日発売の『ヤングアニマル』8号の表紙と巻頭グラビアに登場した。【写真多数】存在感とカラダのリアリティを表現したちとせよしのちとせは身長158センチ、B95・W65・H98というプロポーションを持ち、柔らかな存在感とリアリティある魅力で誌面を彩っている。ちとせは7年前の2019年、「YAグラ姫2019