各国政府や環境団体などでつくる国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）は９日、絶滅の恐れがある動植物をまとめたレッドリストで、南極に生息するコウテイペンギンを絶滅危惧種に追加すると発表した。生息地の海氷面積の減少で個体数が激減し、絶滅危惧種のうち２番目にリスクが高い「危機」と評価された。ＩＵＣＮの絶滅危惧種はリスクの高い順に「深刻な危機」「危機」「危急」の３段階で評価され、「準絶滅危惧」「低懸念」と続く。