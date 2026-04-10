10日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比22銭円安ドル高の1ドル＝159円18〜20銭。ユーロは68銭円安ユーロ高の1ユーロ＝186円05〜06銭。米国とイランの停戦合意の先行きが不安視され、基軸通貨のドルに「有事の買い」の動きが出た。市場では、停戦を巡る協議の行方を見極めたいとの声があった。