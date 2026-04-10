◇プロ野球 セ・リーグ 阪神2-0ヤクルト(9日、甲子園球場)阪神がヤクルトに勝利し、開幕から4カード連続勝ち越し。先制のソロホームランを放った森下翔太選手と、プロ初先発で初勝利をつかんだ茨木秀俊投手がヒーローインタビューに登場しました。ここまで1勝1敗で迎えたヤクルトとの3戦目、4年目でプロ初先発の茨木投手がマウンドに上がりました。試合は両チーム無得点で迎えた4回、先頭の森下選手がソロホームランを放ち先制に成