4月24日より全国公開するアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念として、4月18・19日の2日間、神宮球場にて『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ナイターが開催されることが決まった。マリオとルイージが応援に駆け付け、18日にはマリオ役の宮野真守が始球式で登板する。【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』から場面写真が解禁『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービ