◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）＝４月１０日、枠順決定出走馬１０頭の枠順が確定した。昨年のオークス馬カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は５枠５番。２５年桜花賞、秋華賞を制した２冠牝馬のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は１枠１番に決まった。昨年のヴィクトリアマ