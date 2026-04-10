【フェルナンデス・モッキンバード】（埼玉県越谷市ぴょこた54歳）1994年頃お茶の水の中古楽器屋で購入しました。店員さんは、hideのソロデビューの時に持っていたピンクのモッキンバードのプロトタイプが流れてきたと言ってたので、当時学生でお金もなかったのですが高くなかったので買えました。正直、音はあまり良くないので飾っておく用になってます。今考えるとプロトタイプってのは、嘘なのかも知れませんが、それでも私