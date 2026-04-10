◆女子プロゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第１日（１０日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は、１番パー５（４８０ヤード）をパーでスタートした。絶やさぬ笑顔にギャラリーもほっこりした。今季、渋野は米女子ツアー３戦で予選落ち２回。「