元エクアドル代表MFクリスティアン・ララが逮捕元エクアドル代表MFクリスティアン・ララが、暴力的な武装強盗未遂事件に関与した疑いで逮捕された。英紙「ザ・サン」が報じている。2006年のドイツ・ワールドカップ（W杯）にも出場した45歳の元司令塔は、事件現場の近くで警察に身柄を拘束された。現地メディアが公開した映像には、怒った目撃者たちから襲撃を受け、警察車両に押し込まれる衝撃的な様子が収められている。事件