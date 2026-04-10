高市早苗政権は「17の戦略分野」を定め、重点的な支援を行う計画だ。兼業の億トレ・キリン氏はどのような分野に注目しているのだろうか。キリン氏が注目する分野や関連銘柄に加え、自身の主戦場でもあるグロース市場で3月から算出が始まった東証スタートアップ指数100の見方などをうかがった。インタビュー連載全2回の最終回。高市政権下で期待できる3つの成長領域ーー高市政権は「17の戦略分野」を定めて重点的な支援を行う計画