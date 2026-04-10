やのまんから、スクエアパズル「AREKORE ムーミン」と「AREKORE リトルミイ」が登場！豊かな表情とポーズを「あれこれ」詰め込んだ、正方形がおしゃれで飾りやすいジグソーパズルです☆ やのまん ジグソーパズル「AREKORE ムーミン／リトルミイ」 価格：各2,750円（税込）ピース数：306ピースパズル完成サイズ：25×25?※フレームは別売り取扱店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトにて発売中&#