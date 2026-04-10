グループBTS（防弾少年団）のリーダーであるRM（アールエム）が高陽（コヤン）公演を終えた後、ファンに心からの感想を伝えた。9日、RMは自身のSNSを通じてメンバーと一緒に撮った団体写真を公開し、「実に6年半かかった」という一文を残した。写真にはJUNG KOOK（ジョングク）、JIN（ジン）、V（ブイ）、JIMIN（ジミン）、SUGA（シュガ）、J−HOPE（ジェイホープ）まで7人のメンバーが全員集まって明るい表情を浮かべ、ファンを喜