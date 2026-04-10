セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」から「名探偵コナンNeo City Pop」が登場！新規描きおろしアートを使用した、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で活躍するキャラクターグッズも展開されるくじです☆ セガ ラッキーくじ名探偵コナンNeo City Pop 価格：1回 770.70円（税込）発売日：2026年4月10日(金)予定取扱店：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン※店舗への問合せは