きのう、富山市大山地域の常願寺川で、釣りをしていた男性が流され死亡しました。警察と消防によりますと、きのう午後3時過ぎ、富山市大山松木の常願寺川で、釣りをしていた男性が川に流されました。一緒に釣りに来ていた大阪府の男性に、川岸まで引き上げられ、県の防災ヘリコプターが男性を救助して救急隊が病院へ運びましたが、死亡が確認されました。亡くなったのは、大阪府豊中市の職業不詳、落合賢治さん（55）です。