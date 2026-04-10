1990年（平成2年）の5月12日に起きた幼女殺害事件、通称足利事件。【写真】10年間の獄中生活で疲弊し、「すっかりお爺さんになられてしまっていた」という菅家利和さん。この事件で無実の罪を着せられ、無期懲役の判決を受けた菅家利和さんは、2010年に再審で無罪の判決が出るまで10年の獄中生活を送った。この冤罪事件で、宇都宮拘置支所にいた菅家さんと言葉を交わし「この人が女児誘拐殺人犯？そんなはずはない」と確信