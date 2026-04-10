国会内で記者会見する平口法相＝10日午前平口洋法相は10日の閣議後記者会見で、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案の提出が先送りとなったことについて「さらなる調整が必要と認識している」と話した。政府案の修正に関し具体的な言及を避ける一方「（法相の諮問機関である）法制審議会の答申を重く受け止めつつ対応を検討している。できるだけ速やかに提出できるよう力を尽くす」と述べた。再審開始決定に対する検察の抗告を容